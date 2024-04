Exposition trilingue pour les tout-petits ABCDELE l’Imagier d’Alsace Rosheim, mardi 2 avril 2024.

Découvrez une exposition originale et ludique à la médiathèque ! Imaginée à partir de l’imagier trilingue de l’ABCdele, elle est composée de modules interactifs et permet d’écouter des comptines en alsacien, en allemand ou en français. Elle fait la part belle à notre région, et a pour objectif d’accompagner les tout petits dès leurs premières années. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 09:30:00

fin : 2024-04-30 12:30:00

9 rue du Général de Brauer

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est mediatheque@rosheim.com

