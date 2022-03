Exposition : trésors d’Argonne, 10 ans d’acquisition au musée d’Art et d’Histoire Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould Marne Depuis 2011, le musée a acquis des objets qui s’inscrivent dans différents thèmes comme la vie au XVIIIème siècle, l’histoire locale de l’Argonne et de la ville de Sainte-Ménehould. Les différents dons seront également exposés.

exposition ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h (mai à septembre) et de 14h à 18h (octobre et novembre). Place du Général Leclerc Musée d’Art et d’Histoire Sainte-Menehould

