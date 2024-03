Exposition « Transhumance » Le Hang-Art Esquièze-Sère, mardi 16 avril 2024.

Vernissage le 19 avril 2024 à 17h30.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du programme « Artistes et Paysans » du FRAC Occitanie de Toulouse. Elle réunit 3 artistes liés à la Région Occitanie (Walter Barrientos, Célie Falières et Florence Garrabé) qui présentent des œuvres de leurs collections. Sont associés à ce projet des associations et entreprises locales (économie montagnarde, La Carde et l’AOP Barèges-Gavarnie).

Début : 2024-04-16 15:00:00

fin : 2024-06-15 19:00:00

Le Hang-Art ESQUIEZE-SERE

Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

