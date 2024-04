EXPOSITION : TRAITS DÉNUDÉS, LA BD DÉVOILE LE MUSÉE Musée Crozatier Le Puy-en-Velay, samedi 18 mai 2024.

L’exposition Traits dénudés dévoile les nus du musée Crozatier et ceux du Louvre dont s’inspire Zelba, autrice de l’album Le Grand Incident. Les planches originales de la BD et les œuvres du musée sont mises en regard à travers les postures et les personnages. Ce dialogue inattendu souligne la sexualisation du corps féminin, la place de la femme dans notre société et la permanence du nu dans l’histoire de l’art. L’exposition se poursuit à la librairie Interlude…

Au programme :

Présentation de l’exposition et dédicace de l’album Le grand incident par Zelba

Visites commentées sur les nus au musée à 20h et 21h

Pôles BD en lien avec les collections du musée

En partenariat avec la librairie Interlude au Puy-en-Velay.

