Exposition « TOUR À TOUR » PHAKT – Centre culturel Colombier Rennes 22 mars – 1 juin

Du motif à l’ornement, de la couleur à la forme, l’exposition TOUR À TOUR propose un travail questionnant la notion d’échelle et de rapport au corps. Initiée dans le cadre d’une résidence scolaire, la proposition trouve son origine dans une série d’illustrations autour de l’architecture du quartier Colombier. Du dessin à la sculpture, Valérian Henry réalise l’inventaire d’un paysage urbain, démultipliant les formes architecturales pour créer un alphabet minimaliste et ludique.

Vernissage le jeudi 21 mars 2024, à 18h30.

PHAKT – Centre culturel Colombier 5 place des colombes rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine