Exposition « Tissage Larrousse » Salle d’exposition de la bibliothèque Coarraze Pyrénées-Atlantiques

Le Tissage Larrousse ouvre ses portes pour une exposition de l’ atelier photographique du pays de Nay. Venez apprécier les images de cette visite où le temps semble s’être arrêté…

L atelier de Tissage Larrousse renferme un atelier de 9 métiers à tisser, une canetière et un ourdissoir avec toutes ses bobines de fils colorés de coton, de lin et de laine. »

Visite pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque., le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h, le vendredi de 17h à 19h

et le samedi de 10h à 12h. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 16:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

Salle d’exposition de la bibliothèque Place de la Mairie

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

