EXPOSITION « THE OPEN DOOR » Sigean, jeudi 18 avril 2024.

THE OPEN DOOR est une exposition collaborative des œuvres d’Aude Hérail Jäger et de Tisna Westerhof. Les deux artistes vivent et travaillent à Londres. Dès le début de la pandémie de 2020, elles ont engagé des échanges en ligne sur leur travail, confinées chacune chez elles. Leur dialogue a naturellement évolué et abouti à THE OPEN DOOR.

L’exposition THE OPEN DOOR présente les travaux passés et récents des deux artistes, utilisant différents media, notamment sculptures, installations, textiles, céramiques, peintures, objets et dessins. L’exposition transforme l’intérieur de 700m2 du L.A.C. (Lieu d’Art Contemporain) avec œuvres d’art au sol ou suspendues à des cordes à linge à travers tout le rez-de-chaussée.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 14:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Rue du 1er Décembre 1790

Sigean 11130 Aude Occitanie

