Exposition The Minimalist Wave Galerie La Pâtisserie Graphique Biarritz, samedi 13 avril 2024.

Exposition The Minimalist Wave Galerie La Pâtisserie Graphique Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Ce projet d’illustrations est né d’une volonté de se ré-approprier le temps et d’exprimer des choses simples en un minimum de traits: Lorsque le dessin commence, le monde peut s’effondrer, je ne ne peux pas arrêter. Qui fait cela de nos jours ? Dire non à ce qui nous veut sans cesse, comme notre smartphone, le travail… .

Seront exposées des illustrations originales et des prints en éditions limitées ainsi que des planches de surf uniques customisées par l’artiste. L’occasion de découvrir également son nouvel ouvrage » SURF » préfacé par Kelly Slater et écrit en collaboration avec Fred Bernard, référence de la littérature jeunesse contemporaine.

Une signature du livre SURF sera proposée le samedi 13 Avril 2024 de 15h à 17h en présence des auteurs, suivie du vernissage de l’exposition de 18h à 23h. .

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-06-30

Galerie La Pâtisserie Graphique 31 Rue Paul Bert

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine patisseriegraphique@gmail.com

