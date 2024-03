Exposition Temporaire « Voyage » par Emmanuel Michel Châtillon-sur-Seine, lundi 1 juillet 2024.

Exposition Temporaire « Voyage » par Emmanuel Michel Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Du 1er juillet au 31 août, évadez-vous avec la nouvelle exposition temporaire « Voyage » du Musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix.

Artiste voyageur et membre de la socie´te´ des explorateurs français, Emmanuel Michel a parcouru les cinq continents, accompagné de ses carnets de croquis, dans lesquels il capture le quotidien des personnes rencontrées. Il choisit ses destinations par intérêt pour un peuple ou une culture et les immortalise avec talents sur les pages de son cahier.

De retour dans son atelier dans le sud de la France, il tire de ses voyages des peintures, des dessins, des sculptures et des gravures desquelles émanent les émotions, les senteurs et les sensations du lieu. Il donne ainsi vie à des personnages plus vivants que nature. L’artiste s’inspire également des matériaux présents sur place pour la réalisation de ses sculptures, faites de bronze, de terre ou de métal de récupération.

Une exposition riche en émotion qui vous fera voyager aux quatre coins de la planète.

Lien vers le site de l’artiste https://www.emmanuelmichel.com/ 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 10:00:00

fin : 2024-08-31 17:30:00

14 Rue de la Libération

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté accueil@musee-chatillonnais.fr

L’événement Exposition Temporaire « Voyage » par Emmanuel Michel Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2024-03-01 par COORDINATION CÔTE-D’OR