Exposition temporaire Jean Messagier, Le prochain été Eymoutiers, dimanche 2 juin 2024.

Exposition temporaire Jean Messagier, Le prochain été Eymoutiers Haute-Vienne

Après André Marfaing et Roger-Edgar Gillet, nous accueillons cette année les œuvres de Jean MESSAGIER (1920-

1999) lui aussi contemporain et ami de Rebeyrolle. Messagier ce peintre presque abstrait, presque américain, et qui pourtant n’en a jamais fini avec la figure ou la figuration, se permet, dès les années 70, de convoquer des images issues de la culture populaire et de bousculer ses maîtres en citant Delacroix, Matisse, Picasso… avec une totale irrévérence.

Ainsi, comme le souligne Gaston Diehl, critique d’art, l’artiste aboutit à cette forme si dynamique de vision instantanée

suggérant une impression de nature vivante qui nous entoure, nous submerge, en nous restituant l’ambiance même

ressentie, tour à tour de fraîcheur d’herbe, de chaleur ou de détente, toujours empreint de poésie et d’humour. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Route de Nedde

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

