Exposition sur le thème du minéral Accueil Patrimoine Coly-Saint-Amand, lundi 8 avril 2024.

Exposition sur le thème du minéral Accueil Patrimoine Coly-Saint-Amand Dordogne

Et si tout n’était, à l’origine, qu’une histoire de dépôts calcaires et d’érosion ?

Une expositions conçue et réalisée par le Pôle d’Interprétation de Préhistoire des Eyzies sur le thème sur minéral, omniprésent en vallée Vézère, où Il est intimement lié à l’histoire humaine

Entrée libre.

Et si tout n’était, à l’origine, qu’une histoire de dépôts calcaires et d’érosion ?

Une expositions conçue et réalisée par le Pôle d’Interprétation de Préhistoire des Eyzies sur le thème sur minéral, omniprésent en vallée Vézère, où Il est intimement lié à l’histoire humaine habitat naturel, matière des premiers outils, support des premières œuvres, matériau de construction, décor scénarisé… Il ne cesse depuis des millénaires de se transformer et par là-même, de réinventer ce paysage unique.

Sont présentés des clichés réalisés lors des récentes campagnes photographiques menées par le service du patrimoine et de l’Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08

fin : 2024-04-30

Accueil Patrimoine 26 route de l’Abbaye

Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine pointinfocolystamand@gmail.com

L’événement Exposition sur le thème du minéral Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère