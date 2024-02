Exposition sur le Puy de Wolf Cransac, samedi 20 avril 2024.

Exposition sur le Puy de Wolf Cransac Aveyron

A la salle d’exposition de l’Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac-Les-Thermes du lundi au vendredi 10h 12h et 15h 17h ; samedi 10h 12h et 14h 16h.

Découvrez la nature insolite de cette curieuse colline aux allures de volcan, emblématique de notre territoire. Sa roche aux jolis reflets verts, la serpentinite, est une rareté géologique qui chamboule la vie des plantes. Les habitats naturels, la flore et la faune du Puy de Wolf sont si rares et sensibles que le site est protégé au niveau Européen via le réseau Natura 2000 ! Exposition en partenariat avec le service culture de Decazeville Communauté

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-30

L’ENVOL

Cransac 12110 Aveyron Occitanie tourisme@decazeville-communaute.fr

L’événement Exposition sur le Puy de Wolf Cransac a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté