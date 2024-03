Exposition « Sur la route du verre » Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle, mercredi 3 avril 2024.

Exposition « Sur la route du verre » Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Les photographes normands, Véronique MOLLERO et Serge PRIEUX, qui travaillent depuis plusieurs années sur le thème du patrimoine artisanal et industriel, ont souhaité cette année, rendre hommage au fleuron industriel de la vallée de la Bresle, à travers une exposition photographique qui s’intitule Sur la route du verre .

Il ne s’agit pas d’un simple reportage, mais plutôt d’un témoignage émotionnel et artistique avec la volonté de partager une fascination pour l’alchimie du verre. En effet, comment ne pas succomber à cette attraction du feu, de l’incandescence et des jeux de transparence et de lumière issus du processus de création du verre.

Les œuvres sont visibles du mercredi au dimanche, tous les après-midis de 14h00 à 18h00 dans la salle d’exposition (Fermé les lundis et mardis)

Entrée libre

Infos 02 35 94 44 79 / museeduverre@blangysurbresle.fr

Rue du Manoir Musée du Verre

76340 Seine-Maritime Normandie museeduverre@blangysurbresle.fr

