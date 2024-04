EXPOSITION SUPERPOSITION Sarreguemines, mercredi 10 avril 2024.

Castel Coucou devient notre maison le temps d’une exposition. Nous avons construit une trame narrative, une histoire collective qui pose ses fondations autour de nos manie`res d’habiter. Un lieu qui ouvre ses portes vers le chez soi, l’enracinement et l’ailleurs. Nous nous sommes installe´·es dans la galerie, en portant nos regards sur les enjeux d’une exposition collective. La superposition devient lieu de cohabitation et de partage.

Les artistes exposé.es

Méline Abello @san.la.sanguinaire

Priscilla Ali @priscillaalisc

Eléna Boguais @lnabogs

Oriane Chicha @simy_cherie

Aurore Coturel @croustibat_art

Lau Elloy @tartine_de_merde

Léna Faillot @lenolasticot

Cléa Gatellet @_raconte_tes_reves

Sojung Kang @lafindannee

Bérénice Lieffroy @pae0nia

Mélina Lucia @entrenadorapokemon

Geneviève de Roucy @genevieve_animation

Aglaë Soulard @les_galeries_

Un projet en partenariat avec l’E´cole Supe´rieure d’Art de Lorraine esalorraine_metz.

Avec le soutien de la DRAC Grand Est, la re´gion Grand Est, le De´partement de la Moselle, l’Eurome´tropole de Metz et la communaute´ d’agglome´ration d’E´pinal.

Nous vous invitons cordialement au vernissage de l’exposition « superposition » des e´tudiant·es de l’E´cole Supe´rieure d’Art de Lorraine , le mardi 9 avril de 18h à 20h, à Castel Coucou.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

12 rue de la Montagne

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est infos@castelcoucou.fr

