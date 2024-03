Exposition Sophie Le Clanche & Dany Gogly Lebon Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 1 mai 2024.

Exposition Sophie Le Clanche & Dany Gogly Lebon
Galerie municipale Bernard Nonnet
Erquy, Côtes-d'Armor

Du 1er mai au 12 mai 2024

Sophie Le Clanche Mille Évasions

« Papiers, toiles, cartes, autant de supports propices à l’évasion par le trait qui court, la couleur qui s’étend. Exploration constante sans frontières, terrain de jeu vaste comme l’imaginaire. Créer c’est jouer, construire et déconstruire, interroger son petit univers et aussi le vaste monde où l’on navigue sans boussole mais grâce à nos étoiles.

Fille de mer, les racines des arbres me parlent autant que les sillons des cartes marines. Une curiosité insatiable m’entraine vers des rencontres improbables sur la toile ou sous les globes de verre. Univers surréaliste, exploration des souvenirs et nourritures d’enfance, des voyages, rencontres ou lectures.

Je propose donc d’entrer dans cette danse, en résonance avec nos racines communes, les échos de nos rêveries.

Dany Gogly Lebon Les oiseaux électros

Je crée des oiseaux. La grande diversité des oiseaux enchante notre quotidien, offre toutes les fantaisies créatives. Je me suis fixé pour contrainte d’utiliser des appareils domestiques en fin de vie et les éléments qui les composent. Éléments électriques, électroniques, métaux divers, plastique… font partie de notre confort moderne mais sont aussi sources de pollutions, souvent aggravées, dès lors qu’ils ne sont pas traités dans de bonnes conditions. Les objets récupérés sont démontés, cisaillés, meulés, positionnés avec soin pour donner la qualité d’une oeuvre unique. Peint, vernis, présenté sous forme de sculpture, le banal appareil domestique, mis au rebut, trouve une destination surprenante et un éclat inattendu. Sublimé il attire l’attention, il questionne, permet de partager des connaissances et des pratiques, incite à la curiosité, à l’audace de créer, stimule l’ingéniosité, donne des émotions.

L’artiste, par ses créations, exprime sa sensibilité au bien commun. Il relaie à sa manière les messages des scientifiques, des observateurs avertis, des amoureux de l’environnement qui, du haut de leurs connaissances, attirent l’attention sur les comportements démesurés ou irréfléchis d’humains qui agissent à l’encontre de la vie de toutes les espèces.

Visite artistique, le vendredi 3 mai à 18h. .

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

