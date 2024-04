Exposition » Secrets de papier » par Catherine Secret Rue Michelet Quiberon, samedi 27 avril 2024.

Exposition de collages « Secrets de papier » par Catherine Secret

À propos de l’artiste

Un été, en 2006, j’ai collé et depuis, je ne me suis plus arrêtée, y trouvant un vrai mode d’expression, un plaisir infini, une nécessité… Mes premiers pas furent dans la couleur, mais les suivants, plus dans le sens ! Je ne peux voir une photo sans penser à sa mise en scène. Je coupe, je stocke et un jour ou l’autre, j’utilise la matière première que me fournissent les magazines, surtout ceux d’art. J’espère faire passer à ceux qui les regardent, le plaisir immense que j’ai eu à créer mes collages ! Chacun déclenche en moi une petite histoire qui se déroule dans ma tête tout au long de ma création et j’aime vous les conter ! A vous de les apprécier j’espère!

Un jeu d’écriture interactif sera proposé sur la page FB de l’artiste pendant l’exposition https://www.facebook.com/catherinesecret

Un collage sera offert au gagnant en fin d’exposition .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-06-01

Rue Michelet Médiathèque

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne mediatheque@ville-quiberon.fr

