Exposition Salmen, Tritschler Terre et grès Betschdorf, dimanche 7 avril 2024.

Exposition Salmen, Tritschler Terre et grès Betschdorf Bas-Rhin

Deux familles, les Salmen installés dans l’ancienne gare de Betschdorf et les Tritschler installés à Schwabwiller se sont démarquées de la poterie traditionnelle en grès au sel de Betschdorf en produisant de la poterie en terre cuite pour la première et du grès émaillé pour la seconde. Ces deux poteries ne sont plus en activité mais font partie de la grande histoire des potiers de Betschdorf, et à ce titre, méritent que le musée les mette en lumière.0 EUR.

Début : 2024-04-07 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est musee.betschdorf@orange.fr

