Exposition Sacré Père Joseph Wœrth, mercredi 3 avril 2024.

Exposition Sacré Père Joseph Wœrth Bas-Rhin

Le Père Joseph est à l’origine de plus de 200 monuments français. Il a su mobiliser le peuple français et allemand. Découverte de son histoire et ses œuvres à travers cette exposition.

Le révérend père Jules Joseph était un aumônier militaire, à l’origine des monuments de mémoire français en territoire allemand. Un membre des Amis du Musée, féru d’histoire locale, s’est intéressé à cette question et a fait de vastes recherches pour comprendre comment les autorités allemandes ont pu accepter ce fait. Cette histoire sera mise en lumière au musée grâce à différents panneaux retraçant toutes les étapes de la vie de Père Joseph. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-10-31 18:00:00

2 rue du Moulin

Wœrth 67360 Bas-Rhin Grand Est musee.woerth67@orange.fr

L’événement Exposition Sacré Père Joseph Wœrth a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte