Exposition « Rockbook » de Riff Reb’s Maison de la bd Blois, vendredi 12 avril 2024.

Début : 2024-04-12 09:30

Fin : 2024-06-15 12:00

Riff Reb’s produit son premier son en Algérie, passe sa jeunesse au Havre et intègre plus tard l’École des Arts Décoratifs, à Paris. Un soir de beuverie, Cromwell, Qwak et lui décident de créer l’Atelier Asylüm, lieu de créativité d’auteurs aujourd’hui reconnus. Leur premier projet : « Les Mondes Engloutis », une série animée, parallèlement adaptée en bande dessinée. Le 9e Art est conquis : Le Bal de la Sueur , Aaargl ! , La Crève , Myrtil Fauvette , Le Kid et Bergson …

En quelques années, Riff Reb’s est devenu l’un des chefs de file d’une nouvelle école de bande dessinée, mêlant habilement un graphisme dynamique et novateur à un discours souvent irrévérencieux.

En 2009, il commence une trilogie maritime dans la collection Noctambule qui rencontre un vif succès : À bord de l’Étoile Matutine d’après Mc Orlan, Le Loup des mers d’après Jack London et pour conclure Hommes à la mer recueil de nouvelles de différents auteurs classiques. Dans le prolongement de ces travaux est publié en 2016 un recueil d’illustrations intitulé Marines qui confirme son large potentiel graphique.

Sortant quelque peu des récits de mer, en 2019 il s’attaque à l’adaptation du Vagabond des Étoiles de Jack London qui se conclue en 2021 par la publication d’une superbe intégrale.

Curieux de toutes formes littéraires il ne se consacre pas uniquement à la bande dessinée mais travaille aussi pour le livre jeunesse, le livre d’humour et le roman illustré sans parler de la quantité de dessins produite sur le thème du rock and roll.

Vernissage le mardi 16 avril à 18h30 en présence de l’artiste & concert de Marc Minelli.

Entrée libre du mardi au samedi de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h30. Fermé les jours fériés.

Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher