Exposition: Radicale 2024 Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie, samedi 28 septembre 2024.

Exposition: Radicale 2024 Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot

Vendredi

Radicale 1924 est un projet novateur de résidence artistique et d’exposition à Saint-Cirq-Lapopie, fondé par Chantal Yzermans, chorégraphe belge. Pendant une période de quatre ans (2021-2024) le projet Radicale 2024 accueille des artistes et des chercheurs, les invitant à vivre et à travailler à la Maison Routier à Saint-Cirq-Lapopie. Cette période de résidence artistique conduira à une

célébration finale durant l’année 2024, le centenaire du Manifeste du surréalisme d’André Breton, publié en 1924.

Avec une exposition qui se tiendra du 28 septembre au 14 octobre 2024, Radicale 1924 investira le Centre International du Surréalisme et de la Citoyenneté mondiale pour la dernière étape de la célébration finale du projet Radicale 2024 . Une occasion exceptionnelle de regarder le surréalisme à la lumière de notre présent en invitant des artistes qui dévoilent le présent avec des œuvres ludiques, sensorielles, performatives et poétiques, le programme s’efforce de relever les multiples défis du monde d’aujourd’hui.

55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 14:00:00

fin : 2024-10-14 18:00:00

Place du Carol Maison André Breton

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie isa.malbec@maisonandrebreton.fr

L’événement Exposition: Radicale 2024 Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot