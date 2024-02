Exposition « Quand tonne le canon, tintent les carafons » ; La production et la consommation d’alcool, en Normandie, durant la Seconde Guerre mondiale Barenton, lundi 1 avril 2024.

Vendredi

Le Musée du Poiré présente une exposition temporaire inédite. A travers cette exposition, vous découvrirez la production et la consommation d’alcool durant la Seconde Guerre mondiale, en Normandie. De l’avant guerre à la Libération, en passant par l’Occupation allemande, les comportements des civils et des soldats allemands et américains sont retracés. Comment la production d’alcool a perduré sous l’Occupation ? Quels comportements ont eu les Allemands face à cette production ? La Libération a-t-elle permis de donner un élan nouveau à la production et à la consommation ? Vous trouverez les réponses au travers de textes et documents d’archives inédits, ainsi que de mises en scènes afin de mieux comprendre cette période majeure de l’histoire de la Normandie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-10-31 18:00:00

Musée du poiré

Barenton 50720 Manche Normandie

