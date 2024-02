Exposition Quand la mer monte… Terres et cités englouties Manoir de Kernault Mellac, vendredi 7 juin 2024.

Exposition Quand la mer monte… Terres et cités englouties Manoir de Kernault Mellac Finistère

Ys, Atlantide, Aïse, Cantre’r Gwaelod, Lyonesse, Vineta, Kitej… Loin de disparaître de notre esprit lorsqu’elles sont englouties, les cités légendaires y restent bien vivantes… D’ailleurs, certains disent qu’elles ne sont qu’endormies !

La légende de la Ville d’Ys continue d’alimenter de nombreuses créations et l’antique Atlantide pousse encore aujourd’hui des hommes à partir en expédition. Ces légendes mettent en scène des cités prestigieuses au destin tragique, mais des témoignages encore plus nombreux, appuyés par des preuves matérielles observées sur le littoral, nous rappellent la banalité de la submersion…

Souvent bien localisés et de sources bien identifiées, ces récits contiennent pourtant des éléments identiques, malgré les distances géographiques. Peut-être parce que la montée du niveau marin depuis 20 000 ans est une préoccupation partagée par de nombreux habitants de la Terre, que ce soit en Bretagne ou en Australie. Les légendes de submersion témoignent de la résistance des habitants à l’élévation du niveau de la mer et elles nous permettront peut-être de mieux appréhender les risques actuels. De la terre ferme à l’océan, vous parcourrez la lieue de grève à la recherche des terres et cités disparues. Et, à défaut de sirène, c’est la parole des conteurs qui vous entrainera sous les eaux !

Du 29 juin au 06 juillet 2024 Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Du 06 juillet au 01 septembre 2024 Tous les jours de 11h à 19h

Du 02 septembre au 18 octobre 2024 Du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Du 19 octobre au 03 novembre (vacances de la Toussaint) Tous les jours sauf le lundi de 11h à 18h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 11:00:00

fin : 2024-09-01 19:00:00

Manoir de Kernault Lieu-dit Guilligourgan

Mellac 29300 Finistère Bretagne manoir.kernault@cdp29.fr

