Exposition Poussière des toiles de Gérard Hauray Galerie RDV Nantes, samedi 20 avril 2024.

Exposition Poussière des toiles de Gérard Hauray Galerie RDV Nantes 20 avril – 1 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-20 14:00

Fin : 2024-06-01 19:00

http://galerierdv.com/

Du 20 avril au 1er juin 2024, RDV présente : Poussières des toiles**, une exposition de l’artiste essayiste Gérard Hauray.**

Vernissage le vendredi 19 avril à partir de 18h.

Rencontre avec l’artiste le samedi 18 mai de 15h à 18h

Gérard Hauray est artiste essayiste. En lien avec ses expositions, il participe et organise des conférences, séminaires faisant lien entre l’art, la science, « écoumène » et les vanités.

Avec l’exposition Poussières des toiles, Gérard Hauray propose ici un travail autour de l’idée de vanité. Ce sont des images picturales et sculpturales qui évoquent la précarité et le vide de sens, le besoin de paraître au détriment de l’être, au détriment de la vie. Quête de visibilité, illusoires recherches de gloire, divertissantes lumières qui se font (fonds… fondent…) et qui ont comme effet d’occulter les problèmes cruciaux qui se posent à l’humanité dans les domaines de l’anthropocène, l’environnement, la disparition du vivant. Il met donc en scène, dans des dispositifs variés en utilisant peintures ou matériaux périssables qui se métamorphosent ou se délitent dans le temps, la transformation et la disparition inéluctables de têtes ou de portraits de célébrités de la sphère médiatico-politique.

Disparitions de figures ostentatoires pour interpeller sur l’action délétère de l’homme qui provoque la disparition de la vie sur terre.

Humus humain, poussières et vanités, rien à restaurer.

Et comme l’écrit Alexandre Vialatte :

« L’homme n’est que poussière, c’est dire l’importance du plumeau ». Et du pinceau, peut-on dire ici.

A.Vialatte, Chroniques de la montagne.

Galerie RDV 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Loire-Atlantique

info.galerierdv@gmail.com 02 40 69 62 35