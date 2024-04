Exposition « Poules Parties » Sablé-sur-Sarthe, samedi 20 avril 2024.

Découvrez l’exposition « Poules Parties » de Nato Bosc-Ducros, artiste plasticien, réalisée avec des élèves de l’école Saint Exupéry un projet d’art textile autour de l’imaginaire collectif de la poule et son histoire.

« Poules Parties » est un projet d’art textile et de conte a` destination du jeune public, réalisé par Nato Bosc-Ducros, artiste plasticien, autour de l’imaginaire collectif de la poule et son histoire. Il s’agit de produire un re´cit fantastique, en invitant l’enfant à créer sa propre narration par le biais des mate´riaux textiles. À l’aide de ces outils, il reconnecte les enfants avec le monde animal de la ruralite´ et met en valeur le vivant ancré dans le territoire Sarthois, avec humour et tendresse.

Découvrez le travail de Nato et l’exposition des réalisations des élèves de l’école Saint Exupéry les 20, 24 & 27 avril aux horaires d’ouverture de la Micro-Folie .

Ne manquez pas la présence de l’artiste le samedi 20 avril de 14h à 18h à la Micro-Folie, pour échanger sur son identité artistique lors d’un moment convivial ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

8 Rue Carnot

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire micro-folie@sablesursarthe.fr

