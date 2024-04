Exposition POP-UP Le Croisic, samedi 4 mai 2024.

Exposition POP-UP Le Croisic Loire-Atlantique

Une exposition graphique et colorée qui donne vie aux livres pop-up de Philippe UG, artiste et illustrateur jeunesse.

Quand on ouvre un livre pop-up se déplie tout un univers de volumes et de couleurs vives. Petits et grands sont invités à plonger dans ces mondes de papiers, plis, sculptures, découpes…

Un véritable voyage poétique aux couleurs explosives ! 10 livres et 16 décors pop-up seront à découvrir.

Exposition accessible aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

5 Rue de la Duchesse Anne

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque@lecroisic.fr

