Exposition Pierre Yves Bonnot Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 12 juin 2024.

Exposition Pierre Yves Bonnot Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy Côtes-d’Armor

En chemin

Cette exposition invite à partir sur les chemins côtiers de Bretagne… une découverte, non exhaustive, de notre patrimoine vivant… un regard singulier sur l’infime, le discret, le sensible, souvent ignoré et pourtant si accessible…

Les illustrations présentées sont des oeuvres originales peintes à la gouache, rehaussées de crayon sur livres anciens. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de transformation et de mise en valeur de supports papier voués au rebut.

La nature du texte, la typographie surannée, le grain jauni du papier, le motif inopiné d’une trace d’humidité seront autant d’éléments poétiques qui viendront alimenter mon imaginaire et renforcer ma démarche graphique.

Visite artistique, le vendredi 14 juin à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12

fin : 2024-06-23

Galerie municipale Bernard Nonnet 5 Rue du 19 Mars 1962

Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Exposition Pierre Yves Bonnot Erquy a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André