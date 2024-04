Exposition Photos Salle des Marelles Chantepie, dimanche 26 mai 2024.

Objectif35135 expose sur le thème de la Vitesse 25 et 26 mai 1

Du 2024-05-25 10:00 au 2024-05-26 18:00.

Le club photographique Objectif35135 vous propose une exposition photos sur le thème de la vitesse. De nos jours, tout va toujours plus vite, la vitesse est partout. Comment les membres du club ont-ils perçu la notion de vitesse et comment l’ont-il traduite en photos ? Venez le découvrir Salle des Marelles, le samedi 25 et le dimanche 26 mai. Horaires de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Salle des Marelles Place des Marelles 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine