Exposition photographique « Petits commerces abandonnés » | Normandie Impressionniste Caen, samedi 6 avril 2024.

Exposition photographique « Petits commerces abandonnés » | Normandie Impressionniste Caen Calvados

En résonance avec l’exposition Le spectacle de la marchandise présentée au musée des Beaux-Arts de Caen, l’Ardi propose une exposition de photographies de Gérard Lemeunier mettant en scène les petits commerces abandonnés.

Adepte du film négatif noir et blanc, Gérard Lemeunier construit son œuvre autour de thématiques déclinées en séries. Chaque image capturée participe à la construction d’un ensemble et ne prend son sens qu’au sein de celui-ci, constituant des inventaires photographiques semblables à ceux réalisés par le couple de photographes allemands Becher.

Il s’attache à restituer un monde en voie de disparition, un présent révolu témoignant de l’abandon du bâti par les Hommes. Aux motifs décoratifs d’origine viennent se mêler et se superposer des scories faites de signes et de matériaux. Autant d’éléments visuels empreints d’une nostalgie douce et moqueuse qui, à l’image des décors de théâtre, semblent attendre l’entrée des acteurs pour s’animer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-08-15

Galerie Mancel- Musée des Beaux-Arts

Caen 14000 Calvados Normandie

