Exposition photographique « Manifestation du mythe » | Normandie Impressionniste Caen, jeudi 15 août 2024.

Le musée des Beaux-Arts de Caen, La Teinturerie et l’Ardi-Photographies s’associent pour présenter le travail photographique de Mathieu Lion. Il y a quelques générations encore, on racontait que la terre était originellement dépourvue de feu et que ce sont les oiseaux qui l’ont apporté à l’humanité. Avec Une cosmologie paysanne, Mathieu Lion photographie le paysage contemporain en dialogue avec un mythe ancien.

Son travail se situe au croisement de la photographie d’art et des sciences-humaines et invite à décentrer le point de vue pour développer une autre approche de la nature. Il s’agit de faire évoluer nos représentations du paysage en empruntant d’autres perspectives sur la campagne celles des animaux et celles de nos ancêtres prémodernes.

À contre-pied des refrains nostalgiques et des dualismes modernes, l’œuvre invite à réhabiliter la cosmologie paysanne pour apaiser le dialogue entre notre société et les forces non humaines qui semblent la menacer.

L’exposition voyagera sur trois lieux 8 28 août La Teinturerie1 septembre 30 novembre: L’Orée15 août 30 novembre Galerie Mancel



Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-11-30

Galerie Mancel- Musée des Beaux-Arts ; Teinturerie

Caen 14000 Calvados Normandie

