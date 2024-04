Exposition photographies & sculptures à Saint-Robert Saint-Robert, dimanche 21 juillet 2024.

Exposition salle André Rousseau à Saint-Robert du 21 juillet au 15 août 2024.

Jean-Pierre Charbonnel est musicien, autodidacte, passionné de musique, joueur de guitare classique et photographe ! Globe-trotter, amoureux de la nature et de paysage, ses photos sont récompensées en 2023 par la Bruxelles Art vue Fondation.

Pierre Mouzat est un briviste diplômé de l’école Boulle qui se tourne vers la sculpture . Il expose son univers fait d’hommes et d’animaux dans différents pays du monde.

Entrée libre tous les jours de 15h à 19h et à l’issue des concerts du Festival de Saint-Robert EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 15:00:00

fin : 2024-08-15 19:00:00

Place de L’Eglise

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

