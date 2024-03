EXPOSITION PHILIPPE LUGUY Villers-lès-Nancy, lundi 20 mai 2024.

Tous les ans et dans le cadre du festival, VillersBD organise une exposition dédiée à un auteur au sein de la galerie du château de Madame de Graffigny pendant un mois. En 2024, ce sont les œuvres de Philippe Luguy, père de Percevan en particulier, qui s’exposent à Villers-lès-Nancy.

L’exposition se tiendra du 4 au 26 mai, elle sera ouverte tous les jours de 14h à 18h et durant le week-end du festival de 10h à 18h. L’entrée est libre.

Connu pour le personnage de Sylvio le Grillon qui est né dans les pages de Pif Gadget et pour Percevan, qui a vu le jour dans le journal Gomme !, Philippe Luguy a également contribué à la série Albator, basée sur la célèbre série télévisée. Plus récemment, sa série Gildwin a exploré les légendes océanes et le merveilleux. Son univers poétique et fantastique saura ravir les rêveurs et les aventuriers.

Ne manquez pas l’occasion de plonger dans l’univers fascinant de Philippe Luguy, qui nous fera également l’honneur de sa présence pendant le week-end du festival.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-05-20 14:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Rue Albert 1er

Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

