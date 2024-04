Exposition permanente sur le Domaine du Rayol d’hier à aujourd’hui à la Villa Rayolet Domaine du Rayol – Le Jardin des Méditerranées Rayol-Canadel-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Exposition permanente sur le Domaine du Rayol d’hier à aujourd’hui à la Villa Rayolet Dans la Villa Rayolet, dont la restauration s’est achevée en 2021, nouvelle exposition permanente « Domaine du Rayol : de la villégiature au Jardin des Méditerranées de Gilles Clément ». 1 et 2 juin Domaine du Rayol – Le Jardin des Méditerranées Visite incluse dans le prix d’entrée au Jardin.

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Située au rez-de-chaussée de la Villa Rayolet, dont la restauration s’est achevée en 2021, cette exposition occupe le hall d’entrée et les trois salles de réception de cette villa représentative des villégiatures bourgeoises et balnéaires des années 40.

– La salle centrale présente l’histoire et l’évolution du Jardin des Méditerranées, replacé dans la longue lignée des jardins paysagers qui l’ont précédé.

– La salle de droite retrace la vie du Domaine du Rayol à travers celle de ses propriétaires tout au long du XXe siècle.

– La salle de gauche est dédiée à la vie et à l’œuvre du jardinier-paysagiste Gilles Clément, concepteur du Jardin des Méditerranées.

Des « panneaux paravents », disposés le long des murs pour ne pas couper les vues vers l’extérieur et les effets de jeux de miroir propres à certaines salles, présentent une riche iconographie retraçant l’histoire du site.

Quelques « objets » occupent l’espace sans le dénaturer.

Dans la salle dédiée au Jardin des Méditerranées :

– Une table « jardin planétaire » avec un globe révélant les zones soumises au climat méditerranéen,

– Une « colonne de sons » pour écouter de courtes phrases de Gilles Clément et des jardiniers s’exprimant sur le jardin.

Dans la salle des « propriétaires » :

– Une table permettant de feuilleter des « albums de famille » avec des photos complémentaires aux panneaux : un album pour chacune des deux familles qui ont habité le Domaine (Courmes et Potez), un album détaillant l’architecture, et deux albums destinés aux enfants.

– Une grande maquette de la Villa Rayolet, pour comprendre son agencement complexe.

Dans la salle consacrée à Gilles Clément :

– Un majestueux lustre constitué de graines et feuilles collectées dans le Jardin des Méditerranées et figées dans des gouttes de résine.

– Des « pétales de bois » gravées avec les définitions des concepts-clés de Gilles Clément, qui font un jeu avec le grand miroir de la salle.

Enfin, les vitrines existantes, partie intégrante du Monument historique, permettent d’exposer d’autres objets (carnets de jardinier, photos, objets retrouvés sur le site, etc.).

A noter : l’exposition est traduite en anglais, et s’adresse également aux enfants avec des objets et bandeaux d’information qui leur sont spécifiquement dédiés en bas des panneaux.

Domaine du Rayol – Le Jardin des Méditerranées Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer

© Guillaume Exer / exer6.fr