Exposition peintures NDC LUA ART Galerie du Port Île-Tudy, mardi 16 juillet 2024.

Exposition peintures NDC LUA ART Galerie du Port Île-Tudy Finistère

Artiste franco-brésilienne, Ingénieur, Neumi Dudas Crepel arrive en Europe dans les années 80

pour se spécialiser dans les énergies solaires et s’intéresse au marketing, à l’événementiel et peu

à peu à la création.

En 2000 elle décide de se consacrer entièrement à l’apprentissage de l’art et entreprend une série de stages et des formations. Artiste ingénieuse, elle aime comprendre et maîtriser les interactions techniques entre les médiums utilisés. Au gré de ces échanges et expérimentations, sa prédilection s’avère être l’acrylique, grâce à laquelle elle formule un univers créatif original, qui touche et séduit…

À partir de 2010, les expositions commencent, puis s’enchaînent… Île-de-France, Paris, New

York, Miami, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Italie, Russie. Des nombreux prix viennent ponctuer son parcours et récompenser son travail. Dans ses œuvres, elle aime saisir l’âme des femmes dans leur quotidien, leur vie de famille, leurs émotions. Si la forme est figurative, une grande liberté gouverne son travail et elle ne s’interdit pas de styliser ses sujets. On voit des personnages aux différents âges de la vie, aux visages tantôt précis, tantôt effacés, comme si notre regard était porté au travers du rêve et du souvenir. Les silhouettes se dessinent au gré des touches de couleurs vives, instinctives, semblant percer la toile. À partir de ces événements dynamiques et spontanés, l’artiste fait apparaître ses personnages et avec eux une interactivité s’installe. Ils se racontent leurs histoires et partagent des vrais moments de bonheur haut en couleurs.

L’artiste aime susciter la curiosité des visiteurs dans des échanges riches en émotions.

Membre de la Fondation Taylor, du Salon Violet, de la Société des Artistes Français, du Cercle

Municipal des Gobelins, des Arts Sciences et Lettres et Cercle des Artistes Européens.

Cette nouvelle période de ma vie c’est comme une nouvelle naissance, dans un monde plein de

couleurs et d’émotions qui touchent l’âme. Peindre c’est une source inépuisable de bonheur.

Atelier à Neauphle-le-Château .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 10:00:00

fin : 2024-07-22

Galerie du Port 1 rue du Port

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne neumicrepel@gmail.com

L’événement Exposition peintures NDC LUA ART Île-Tudy a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Destination Pays Bigouden Sud