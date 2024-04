Exposition peintures Anne Jacquin Galerie du Port Île-Tudy, mardi 16 avril 2024.

Exposition peintures Anne Jacquin Galerie du Port Île-Tudy Finistère

Profil libre ?

La mer comme panorama, rêves. La femme comme modèle, comme elle est. En vrai, déformée, genoux cagneux, orteils tordus, plis du ventre, belle. Un terrain de jeu, des histoires à raconter, à dessiner, à imaginer. Une liberté de montrer, apaiser, accepter.

L’encre comme fluide, la plume comme traceur, l’énergie pour y aller !

Sommes-nous obligés de paraître ? Je cherche une représentation harmonieuse, des formes

appétissantes, un regard sur l’autre. Le dessin me vide tel une sportive, l’esprit s’échappe et le calme m’enveloppe. C’est le temps qui s’arrête.

Ça vaut de l’or !

Regarde et aime. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 11:00:00

fin : 2024-04-22 19:00:00

Galerie du Port 1 rue du Port

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

