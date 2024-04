Exposition Patrick Jacopin Soligny-la-Trappe, mardi 2 avril 2024.

Exposition Patrick Jacopin Soligny-la-Trappe Orne

Une peinture douce et colorée. Patrick Jacopin est un artiste autodidacte qui sait utliser la lumière pour nous guider dans ses brumes colorées de mystères et laisser place tant à l’imagination qu’à l’imaginaire.

Les teintes feutrées de ses toiles apportent douceur et paix intérieures qui volent tout droit vers l’âme. Inspiré par les impressionnistes puis par les peintres du tonalisme, il nous fait voyager avec subtilité dans l’espace et le temps ce qui réveille en nous des franges de rêves et d’émotions oubliées.

Exposition visible

– en semaine de 10h30 à 12h et de 14h45 à 17h45

– dimanche de 11h45 à 13h00 et de 14h45 à 18h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-28

Abbaye de la Trappe

Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie

