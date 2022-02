Exposition “Orages” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Exposition “Orages” Valence, 22 octobre 2022, Valence. Exposition “Orages” Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

2022-10-22 – 2022-03-13 Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence Drôme EUR Les images de Guillaume Herbaut nous plongent dans les tumultes de l’histoire. Vibrantes et singulières, elles invitent à suivre l’actualité à rebours, dans des territoires dont il sonde les symboles et la mémoire. contact@le-cpa.com +33 4 75 80 13 00 https://www.le-cpa.com/ Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence

dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Ville Valence lieuville Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Exposition “Orages” Valence 2022-10-22 was last modified: by Exposition “Orages” Valence Valence 22 octobre 2022 Drôme Valence

Valence Drôme