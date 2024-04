Exposition « Odyssea – Jardin possible », du Collectif Personne Domaine du Rayol – Le Jardin des Méditerranées Rayol-Canadel-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Exposition « Odyssea – Jardin possible », du Collectif Personne Cet été, le Domaine du Rayol vous emmène dans un périple autour de la Méditerranée, au travers d’« Odyssea – Jardin possible », une exposition du Collectif Personne. 1 et 2 juin Domaine du Rayol – Le Jardin des Méditerranées Exposition incluse dans le tarif d’entrée au Jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Cet été, le Domaine du Rayol vous emmène dans un périple autour de la Méditerranée, au travers d’« Odyssea – Jardin possible », une exposition du Collectif Personne.

Personne est un collectif mené par Laurent Derobert, auteur et directeur artistique, Gaele Flao, artiste visuelle et Gaïa Bergelin, archiviste de graines.

Durant l’été 2022, portée par les vents et le soutien du ministère de la Culture (Mondes nouveaux), une équipe de cueilleurs-chanteurs, philologues et botanistes, navigue à la recherche des plantes nommées par Homère dans L’Odyssée. À bord d’un voilier, ils rejoignent les rives opportunes pour en recueillir les semences et les histoires. Une odyssée dans L’Odyssée, inspirée des épisodes homériques d’intérêt botanique et des thèses géographiques de Jean Cuisenier et Victor Bérard.

Des thuyas de Calypso aux asphodèles des Enfers, les graines recueillies forment un jardin possible, celui de L’Odyssée.

Naviguer dans le sillage d’Ulysse pour cueillir in situ les semences de la flore de L’Odyssée et l’éditer in fine comme un recueil de graines semble plus un pari sur les jardins à venir qu’une vénération de ceux du passé : en se basant sur les découvertes récentes sur le langage des plantes, ils imaginent un jardin où, dans le futur, nous pourrions écouter les fleurs de L’Odyssée chanter à leur tour les aventures d’Ulysse.

En attendant que les plantes nous racontent la suite de l’épopée de l’homme aux mille ruses et de sa famille, les artistes proposent une exposition de planches botaniques réalisées au fusain révélant les plantes identifiées de L’Odyssée, une installation représentant la cartographie, rehaussée de broderies, de l’expédition, ainsi qu’un écrin en terre d’Ithaque renfermant les précieuses semences récoltées.

Vernissage de l’exposition en présence des artistes samedi 1er juin 2024 à 11h, suivi d’un rituel chanté autour de la récolte de l’olivier.

Domaine du Rayol – Le Jardin des Méditerranées Avenue Jacques Chirac, 83820 Rayol-Canadel-sur-Mer Rayol-Canadel-sur-Mer 83820 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.domainedurayol.org https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-du-Rayol-Le-Jardin-des-M%C3%A9diterran%C3%A9es/123226361124044;https://www.flickr.com/photos/128716347@N08/;https://twitter.com/domainedurayol;https://www.instagram.com/domainedurayol/ Sur une propriété du Conservatoire du littoral de 20 ha, jardins évocateurs des paysages méditerranéens du monde, créés par Gilles Clément. Ouvert toute l’année à 9h30, fermeture selon les saisons (17h30 / 18h30 / 19h30). Tarifs : 14€/adulte, 10€/6-17 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés, 36€/forfait famille, gratuit/-6 ans. Animations tout au long de l’année : formations sur la botanique, les usages des plantes, l’aménagement du jardin et le jardinage éco-responsable ; visites guidées thématiques ; activités pour enfants ; événement à chaque changement de saison ; Fête des Plantes méditerranéennes le 1er week-end d’octobre ; concerts ; expositions temporaires ; sentier marin.

© Collectif Personne