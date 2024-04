Exposition Mots pour Maux Espace Culturel de l’Hopital de Falaise Falaise, mardi 2 avril 2024.

Exposition Mots pour Maux Espace Culturel de l’Hopital de Falaise Falaise Calvados

Natif de la Normandie où j’ai passé toute mon existence, je me suis toujours intéressé à la photographie, et, depuis mon départ à la retraite, j’ai décidé de pratiquer cet art plus sérieusement.

Je suis donc un photographe amateur autodidacte. Etant un amoureux de la nature, mes sujets de prédilection sont les les fleurs, les paysages et le vaste monde animal.

D’où les insectes, qui prennent une place privilégiée dans mes clichés. En effet, la plupart ont été pris dans mon jardin, cultivé sans produits chimiques, favorisant ainsi la présence d’une riche biodiversité.

Aller à la rencontre de ce petit monde bien souvent méconnu, et découvrir leur utilité sur notre planète, nous permet de mieux comprendre et respecter la nature fragile qui nous entoure.

J’ai appris à développer et à affûter mon regard photographique pour trouver un sujet qui me touche, m’interpelle, me permettant ainsi de retranscrire un sentiment, une émotion…

La photographie est pour moi un monde passionnant, qui enrichit de jour en jour mes connaissances. Elle me permet aussi de capter ce que l’œil humain ne peut pas toujours voir, de développer mon sens de l’observation, et de cultiver

la patience, qualité indispensable pour capturer enfin l’instant magique…

Photographe naturaliste, j’aime aussi travailler d’une façon plus contemporaine comme le montre les effets spéciaux réalisés sur certains de mes clichés.

La photographie c’est apprendre à regarder, et je suis heureux et honoré de pouvoir partager aujourd’hui ce regard avec vous.

Début : 2024-04-02

fin : 2024-06-30

Espace Culturel de l’Hopital de Falaise Bd des Bercagnes

Falaise 14700 Calvados Normandie

