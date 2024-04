Exposition MORE FUN THAN YOU EVER IMAGINED de Camille Sova CREMERIE – Galerie d’art Passy, vendredi 12 avril 2024.

Exposition MORE FUN THAN YOU EVER IMAGINED de Camille Sova CREMERIE – Galerie d’art Passy 12 avril – 19 mai

Début : 2024-04-12 18:00

Fin : 2024-05-19 19:00

Exposition MORE FUN THAN YOU EVER IMAGINED de Camille Sova à l’Espace CREMERIE du 13 avril au 25 mai – vernissage le vendredi 12 avril à partir de 18h 12 avril – 19 mai 1

Camille Sova est née un jour de pleine lune 1995 dans les Landes. Elle fait des études d’histoire et de littérature à Toulouse et à Paris avant de déménager en Haute-Savoie, d’abord à Annecy puis à Chamonix. Elle y travaille dans l’éducation, la culture et l’associatif. Parallèlement à cela, elle développe une activité artistique plurielle : elle compose des poèmes – le plus souvent réalisés à partir de collages – des chansons, des choses entre les deux, des livres pauvres, plus rarement des vidéo-poèmes et s’adonne depuis peu à des lectures publiques et des presque-spectacles. Ses poèmes ont été publiés dans une vingtaine de revues en France, au Canada et en Suisse et deux recueils sont à paraître en 2024 : « Les Branches des autres » (MF éditions), fruit d’un long travail de collage et de détournement d’ouvrages de développement personnel et « La Chambre-forêt » (Éditions Apeiron), transcription illustrée par l’artiste Annie Courtiaud de son premier spectacle, écrit et interprété lors du festival La Nuit des Ours en 2023.

« More fun than you ever imagined » est sa première exposition. Elle donne à voir certains des poèmes publiés dans « Les Branches des autres » dans leur forme originale, c’est-à-dire collée, et en prolonge l’expérience. Ces poèmes suivent les balbutiements d’une voix tout au long d’une année : chaque poème, ancré dans une saison particulière, est l’occasion d’un témoignage et d’une réflexion sur ce que ça veut dire d’exister et de faire société dans un monde qui va mal en prétendant le contraire.

L’exposition comprend aussi d’autres travaux, dont certains encore en cours, parmi lesquels une série photographique intitulée « Autopsie », différentes vidéo-poèmes à regarder et à écouter et encore d’autres poèmes ; le tissage des différents éléments entre eux est assuré par une installation sur l’ensemble de l’exposition.

Bien qu’elle soit encore présente dans la vallée de Chamonix, Camille réside aujourd’hui à Marseille où elle continue de créer et de diffuser son travail.

Une autre partie de l’exposition sera visible dans le hall du Parvis des Fiz et à la bibliothèque de Chedde.

CREMERIE – Galerie d’art 273 rue de l’église Passy Passy 74480 Haute-Savoie