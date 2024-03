EXPOSITION MONOGRAPHIQUE L’HEURE PASSAGÈRE Thionville, vendredi 31 mai 2024.

Les dessins de Solène RIGOU offrent une immersion dans sa vie quotidienne, dans les moments intimes et fugaces qu’elle partage avec ses proches. Si seule l’artiste a le secret du contexte de ses scènes, ses doux souvenirs personnels nous emportent naturellement dans notre passé. Son sujet de prédilection les mains. Une main seule qui danse parfois avec d’autres, en mouvement ou reposée. Si nos yeux se posent d’abord sur celles-ci, Solène RIGOU détourne notre regard. Les détails en arrière-plan ont minutieusement été composés par l’artiste. Couleurs, matières, objets et odeurs font partie de sa mémoire personnelle qui devient alors mémoire collective. Autant de choses qui relient aux souvenirs et aux atmosphères de ces moments partagésTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 14:00:00

fin : 2024-07-13 18:00:00

1 Place André Malraux

Thionville 57100 Moselle Grand Est contact@centre-jacques-brel.com

L’événement EXPOSITION MONOGRAPHIQUE L’HEURE PASSAGÈRE Thionville a été mis à jour le 2024-03-25 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME