Exposition « Mon rêve bleu » de Sandrine LEFORT Prieuré Saint-Nicaise Écouis, samedi 4 mai 2024.

Exposition « Mon rêve bleu » de Sandrine LEFORT Prieuré Saint-Nicaise Écouis Eure

Samedi

Horaires d’ouverture

– Samedi et dimanche 14h à 19h

– Vendredi 3 mai 15h à 19h

et sur rendez-vous au 06.31.67.93.38

Sandrine LEFORT

Qui est-ce ?

« Depuis mon plus jeune âge j’aime créer, dessiner et Être au contact de la nature, des animaux. Ce qui m’a ramené à la peinture, c’est de travailler le geste avec les enfants autistes. Ma peinture est intuitive et spontanée . Je recherche la profondeur et la lumière dans mes tableaux en jouant avec les vibrations des couleurs et des matières . Créer me pose et me ramène à mon essence quel que soit le médium. Je suis vivante quand je peins, je vibre.

C’est le mouvement, la couleur, la profondeur et la liberté qui m’anime. Projeter une action, un mouvement, des couleurs sur une toile; C’est y mettre son humanité . Ce n’est pas que le geste d’un instant mais toute une intériorité, une expérience, un vécu qui se montre. C’est une véritable gestation pour arriver à sentir cette liberté de peindre, de jouer , de rechercher la lumière et la profondeur. La création me ramène à mon essence. C’est un dévoilement . Peindre, c’est se rencontrer et rencontrer celui qui regarde. »

Une exposition, pourquoi ?

« Une rencontre regarder un tableau, c’est se rencontrer (soi et l’autre)

Mon projet est que l’exposition soit une invitation à se découvrir à travers les oeuvres . Que le public se sente artiste lui-même.

Ce qui est surprenant quand je peins, c’est la forme qui s’apparaît, sort de l’ombre. Ce qui me fascine, c’est le regard d’un autre qui se perd dans l’oeuvre qui devient sienne. L’émotion que ça lui procure et qu’il me laisse entrevoir, partager.

Ce que je mets dans ma toile c’est toute mon humanité, mon chemin de vie et la personne qui la regarde aussi.

Certains tableaux sont une rencontre avec des poésies.

Je découvre sans cesse mon geste, les couleurs qui se fondent et se mettent en lumière et celui qui regarde.

Médiations peinture huile, acrylique, collage, techniques mixtes… »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Prieuré Saint-Nicaise Place de la République

Écouis 27620 Eure Normandie

L’événement Exposition « Mon rêve bleu » de Sandrine LEFORT Écouis a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération