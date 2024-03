Exposition « Mission potager » La Suze au Naturel La Suze-sur-Sarthe, mardi 2 avril 2024.

Exposition « Mission potager ». Portraits de 10 fruits et légumes

Exposition « Mission potager ». Portraits de 10 fruits et légumes, synthèse sur l’importance des saisons (enjeu pour la planète, la santé…), calendrier des saisons, mosaïque de photos de fruits et légumes. Exposition tout public visible sur les heures d’ouverture de la médiathèque. .

Début : 2024-04-02 09:30:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

6 Rue des Tanneurs

La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire mediatheque@lasuze.fr

