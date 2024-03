Exposition “Mille et UNE feuilles”, Michèle Mazalto L’îlot magasin, café, cantine Ornans, mercredi 10 avril 2024.

Procédant toujours du même processus de détournement, la démarche artistique de Michèle Mazalto s’attache à faire entrer “l’insignifiant” dans le monde de la poésie et de l’humour.

La photographie d’un élément (naturel ou manufacturé) souvent abandonné ou promis à la disparition devient le point de départ d’une conversation entre la prise de vue, son pinceau et l’encre de chine. Petits héros d’une rencontre improbable et fortuite, ils s’échappent aujourd’hui pour se confronter à votre regard. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

L’îlot magasin, café, cantine 8 place Gustave Courbet

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lilot.ornans@gmail.com

