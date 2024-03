Exposition : Micro-Folie au musée Musée Alfred Canel Pont-Audemer, samedi 18 mai 2024.

La micro Folie de Pont-Audemer s’installe au musée

Le musée numérique propose une ouverture sur le monde impressionniste et permet de découvrir et d’interagir avec des œuvres d’artistes majeurs du mouvement (comme Claude Monet) mais également d’artistes moins connus, notamment des femmes (Helen Galloway McNicoll), venant d’autres pays en Europe ou d’Amérique du Nord.

Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Eure Normandie http://www.ville-pont-audemer.fr La maison de l’écrivain Alfred Canel renferme des fonds de bibliothèques anciens, le cabinet de travail de Canel et une galerie d’art et de sciences où se côtoient des collections de Beaux-arts et d’ethnographie. L’espace contemporain accueille les expositions temporaires.