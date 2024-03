EXPOSITION MARTIGUES HAUTE EN COULEURS Office de Tourisme et des Loisirs Martigues, mardi 2 avril 2024.

EXPOSITION MARTIGUES HAUTE EN COULEURS Exposition des oeuvres issues de la collecte Martigues en couleurs 2021 2 avril – 28 juin Office de Tourisme et des Loisirs Entrée libre selon horaires ouverture de l’Office du tourisme

Dans le cadre d’une étude sur les couleurs de Martigues la Ville a, en 2021, lancé une collecte « Martigues haute en Couleurs » en direction des habitants pour récupérer des témoignages du passé coloré du centre historique au travers de documents de toutes sortes : cartes postales, tableaux, photos…

Plus de 250 « œuvres » ont ainsi été réunies recelant de véritables pépites.

L’ouverture de l’Office de Tourisme et des Loisirs (OTL) au cœur même du site qui a inspiré tant d’artistes est l’occasion de mettre à l’honneur le regard posé par les habitants sur leur Ville. C’est donc dans ses nouveaux locaux, au sein de l’Hôtel Colla de Pradines, que l’OTL accueillera, trois mois durant, une sélection de petits trésors dont les couleurs éclatantes enchantent le regard.

Tous les martégaux sont invités à venir les découvrir.

Office de Tourisme et des Loisirs – Hôtel Colla de Pradines – 1 Quai des Anglais – Quartier de L’Île

Mois d’avril et mai : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 – le samedi, de 9h30 à 12h.

Mois de juin : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h – le samedi, de 9h30 à 12h

Office de Tourisme et des Loisirs Quai des Anglais Martigues 13500 L’Ile Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

DEC-Ville de Martigues