Exposition : Liens d’hospitalité Galerie les 3 lacs Villeneuve-d’Ascq, lundi 15 avril 2024.

Découvre l’exposition « Liens d’hospitalité » 15 avril au 30 mai, de 11h à 14h du lundi au jeudi. Vernissage le mardi 16 avril à 18h30.

Liens d’hospitalité

Cette exposition compile des traces d’un travail de recherche artistique qui a été mené parallèlement, dans un va-et-vient entre un « atelier de dessin nomade » auquel ont participé des jeunes habitants du squat 5 étoiles à Lille en 2019, devenu un lieu de partage de l’hospitalité grâce à l’utilisation du dessin comme langage commun (présent dans d’autres activités comme la couture, la taille ou l’écriture) et l’atelier personnel de l’artiste qui a créé l’œuvre « Convergences », fruit de sa recherche-action-création en doctorat.

Les deux ateliers, ont fini par créer une série d’images qui traduisent un vécu sur des « chemins » et « trajectoires » partagés avec d’autres migrants et laisse voir la transformation de son travail à travers les expériences de rencontre. Ils montrent la possibilité d’un regard poétique sur l’accueil des migrants qui déborde cette dénomination administrative. Il s’agit d’une attention portée sur ce qui est important pour chacun, qui lui importe et lui confère un regard unique sur la réalité. Une sorte de mouvement relationnel à partir duquel nous faisons l’expérience du poétique ensemble, en saisissant des instants ponctuels et des découvertes procurées par l’être particulier qu’est chacun.

Réservation du vernissage sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-vernissage-liens-dhospitalite-775498606207

