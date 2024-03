Exposition Les Trollympiades, des jeux pas commes les autres Molsheim, vendredi 16 août 2024.

Exposition de planches originales de la bande dessinée Trollympiades (2008) de Christophe ARLESTON (scénariste), Jean-Louis MOURIER (illustrateur) et Claude GUTH (coloriste)

Le musée de la chartreuse passe en mode Jeux Olympiques en proposant une exposition de planches originales de la BD « Trollympiades » (2008) de Christophe Arleston (scénariste), Jean-Louis Mourier (illustrateur) et Claude Guth (coloriste). Ce onzième tome de la série de bande dessinée de fantasy humoristique « Trollympiades » est une œuvre qui allie humour, aventure et univers fantastique.

Le scénario de Christophe Arleston, avec les illustrations dynamiques et détaillées de Jean-Louis Mourier, combinées à la palette de couleurs vibrantes de Claude Guth, transporte les lecteurs dans un monde fantastique où l’imagination est sans limites. Que vous soyez un passionné de bande dessinée ou simplement à la recherche d’une expérience divertissante, découvrez le travail de ces artistes et plongez dans l’univers décalé des trolls. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16 14:00:00

fin : 2024-09-16 18:00:00

4 Cour des Chartreux

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est musee@molsheim.fr

L’événement Exposition Les Trollympiades, des jeux pas commes les autres Molsheim a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig