Exposition les merveilles de la nature -Claudine WAGNER Turckheim, vendredi 19 juillet 2024.

Exposition les merveilles de la nature -Claudine WAGNER Turckheim Haut-Rhin

Je me suis mise à la peinture vers l’âge de 40 ans. Depuis ma retraite je consacre plus de temps à ma passion. Je peins à la peinture à l’huile, l’acrylique, le pastel sec, et plus récemment l’aquarelle. La nature m’inspire beaucoup. J’aime me promener et cela me donne des idées pour de futures tableaux. La nature est si belle à toutes les saisons et cela donne goût à peindre. EUR.

Début : 2024-07-19 10:00:00

fin : 2024-07-27 17:00:00

6 rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est mairie@turckheim.fr

