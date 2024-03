Exposition « Les marionnettes d’Arketal en voyage » Scène 55 Mougins, lundi 1 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T00:00:00+02:00 – 2024-04-02T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-14T00:00:00+02:00 – 2024-06-14T23:59:00+02:00

LA COMPAGNIE ARKETAL BAISSE LE RIDEAU SUR 40 ANS DE MARIONNETTES !

2024 MARQUE LE CLAP DE FIN DE LA COMPAGNIE.

IL ÉTAIT IMPORTANT POUR MOUGINS D’ACCUEILLIR ARKETAL POUR LUI RENDRE HOMMAGE CAR, À SES DÉBUTS EN 1984, LA COMPAGNIE S’INSTALLAIT DANS LA COMMUNE.

40 ans après, la boucle est bouclée ! Scène55 propose, pour cet au revoir, une exposition de marionnettes spécialement conçue pour Mougins.

14 cadres avec des marionnettes poétiques dites « de recherche », ayant contribué à la création des innombrables personnages qui ont pris vie au fil du temps, seront au coeur de l’exposition.

En admirant les créations d’Arketal, vous découvrirez que ces marionnettes ont toutes un point commun : une petite valise, un sac de voyage …en main…. « Notre manière de dire au revoir ».

Les deux fondatrices de la compagnie, Greta Bruggeman et Sylvie Osmande, se sont toujours investies dans la création et la transmission artistiques et n’ont cessé de communiquer leur amour de la marionnette aux enfants et aux adultes, sous forme d’ateliers de formation et de spectacles.

Cette exposition met en lumière cet art et ce moyen d’expression comme d’autres utilisent le pinceau, la glaise ou le stylo. Forme imaginaire, simulacre de vie, être de chair et d’esprit, la marionnette est le symbole incarné de notre condition humaine. L’objet-marionnette est avant tout une forme plastique née de l’imagination et des mains d’un artisan-plasticien. La main du marionnettiste est à l’origine des mouvements. Elle dirige, mais elle reçoit en retour. Cet échange est capital, il crée le dialogue entre le corps vivant du marionnettiste et le corps inerte de la marionnette…

VERNISSAGE LE 19 AVRIL À 20H

Scène55 – 55, chemin de Faissole – Entrée libre

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 92 92 55 67 http://scene55.fr Scène 55 est un espace culturel dédié à la culture avec un théâtre, une école de musique, des ateliers de pratique artistique, un lieu de résidence dédié à la marionnette… Parkings gratuits à proximité