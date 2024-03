Exposition « Les mains dans le plat » Galerie de l’Ancien Presbytère Moustiers-Sainte-Marie, samedi 30 mars 2024.

Exposition « Les mains dans le plat » Galerie de l’Ancien Presbytère Moustiers-Sainte-Marie 30 mars – 12 mai

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-05-12 19:00

Exposition-vente de créations d’une trentaine de céramistes adhérents à l’association Terres de Provence. 30 mars – 12 mai 1

https://www.terresdeprovence.org

La commune de Moustiers-Sainte-Marie, l’Office de Tourisme et le musée de la Faïence sont heureux de vous présenter les premières expositions de l’année 2024 qui se tiendront dans les Galeries et au Musée.

Exposition-vente de créations d’une trentaine de céramistes adhérents à l’association Terres de Provence.

Horaires :

10h-12h30 et 14h-18h

Tous les jours sauf le mardi

Galerie de l’Ancien Presbytère Moustiers Sainte Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence